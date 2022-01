L’AQUILA, SCUOLA MEDIA A PIANOLA: PER I GENITORI “RISORSA PREZIOSA PER IL TERRITORIO”

L’AQUILA – “Dall’anno scolastico 2021/2022 è attiva nel plesso di Pianola dell’Istituto Comprensivo ‘Gianni Rodari’ una sezione distaccata della Scuola Secondaria di Primo Grado. La sezione è stata attivata grazie alla forte volontà del preside, Marcello Masci, e di un gruppo di mamme che ora, ad anno scolastico in corso, vuole testimoniare l’ottimo livello dell’insegnamento e la realtà di grande valore costituita dalla Scuola Secondaria di Primo Grado di Pianola”.

È quanto si legge in una nota di un gruppo di genitori della Scuola Secondaria di I Grado di Pianola, all’Aquila.

Di seguito la nota completa.

“Il corpo docente è formato da tutti insegnanti curriculari che seguiranno i ragazzi per tutti e tre gli anni di corso, assicurando la tanto importante continuità, garanzia di un percorso scolastico che mira alla formazione completa e globale degli studenti.

Le aule a disposizione sono molto spaziose e tutte dotate di lavagna multimediale. La scuola è servita da un servizio di pulmini dedicato alle specifiche esigenze degli alunni che frequentano questo istituto secondario.

Inoltre il contesto ambientale e la presenza di una sola sezione (con attualmente la sola classe prima attivata) è garanzia di un luogo di studio sicuro e di grande tranquillità, che in considerazione dei tempi correnti costituisce una caratteristica di enorme e indiscutibile valore.

L’attivazione di tale scuola secondaria rientra a pieno diritto nel progetto di valorizzazione del territorio, garantendo servizi educativi diffusi che nel caso specifico possono estendersi a tutta la zona Est della città (compresi i centri di Roio, Monticchio, Bagno, Bazzano, Fossa, Ocre, Paganica, San Demetrio, San Gregorio, ecc.), un’ampia area fino ad ora sprovvista di tale possibilità.

Per tutte le ragioni esposte la scuola secondaria di I grado di Pianola costituisce un’opportunità di grande valore didattico e logistico per i tanti studenti residenti nei territori di L’Aquila Est. Il nostro auspicio è che, grazie in primo luogo al contributo delle famiglie, questa preziosa realtà possa crescere sempre di più nel prossimo futuro”.