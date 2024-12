L’AQUILA: SCUOLA PRIMARIA TORRIONE FESTEGGIA NATALE CON FAMIGLIE E FORZE DELL’ORDINE

L’AQUILA – Si è svolta nel pomeriggio di ieri, martedì 17 dicembre, nella scuola primaria del Torrione, una delle tre scuole primarie dell’Istituto Dante Alighieri dell’Aquila, l’iniziativa conclusiva e celebrativa delle attività caratterizzanti la scuola, una restituzione alla comunità educante del percorso di Educazione Civica e delle discipline STEAM, Scienze, Tecnologia, Ingegneria (Engineering), Arte e Matematica, peculiari nel percorso di studi dei circa duecento bambini e bambine che frequentano la scuola.

Nei mesi scorsi alunni e famiglie hanno costruito un manufatto con materiale di recupero, sviluppando progetti tecnici e allo stesso tempo creativi, aventi oggetto la Natività o l’albero di Natale.

Una giuria interna ha scelto gli otto elaborati, quattro per categoria, giudicati più meritevoli e donati alle Forze Armate, presenti sul territorio cittadino: Protezione Civile, Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia municipale, Polizia penitenziaria, Esercito. La scelta della donazione è stata dettata dal voler sottolineare, soprattutto in ambito scolastico e comunitario, l’importanza delle attività svolte sul territorio dalle donne e dagli uomini delle forze armate che ogni giorno spendono la propria vita a servizio e tutela del prossimo.

I rappresentanti delle forze armate cittadine con entusiasmo hanno raccolto l’invito a presenziare durante la cantata natalizia di ieri, per ritirare i premi assegnati e la dirigente scolastica, prof.ssa Antonella Conio, nel corso della manifestazione ha ribadito come iniziative del genere siano importanti per offrire momenti di riflessione condivisa e di formazione attiva per i bambini.