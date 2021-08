L’AQUILA, SCUOLA VIGILI DEL FUOCO. DE SANTIS: INCONTRO CON COLONNA E COMMISSIONE CONSILIARE

L’AQUILA – “Facendo seguito all’assemblea pubblica svoltasi il 18 agosto, ho incontrato l’assessore delegato, Vito Colonna, a cui ho rappresentato le istanze e le proposte scaturite al termine del dibattito in merito alla delocalizzazione della scuola di formazione dei Vigili del fuoco ed alle valutazioni di natura logistiche e sociali”.

Lo scrive in una nota Lelio De Santis, capogruppo Cambiare Insieme – Italia dei Valori al Consiglio comunale dell’Aquila, che aggiunge: “Ho ribadito, altresì, l’importanza di tale insediamento per la città, che impone però che vengano fornite le dovute informazioni e le necessarie giustificazioni per la scelta di un sito, che appare molto discutibile”.

“L’assessore ha convenuto sulla necessità di tenere mercoledì prossimo un incontro per fornire tutte le informazioni direttamente ad una delegazione di inquilini e di favorire la convocazione della Commissione competente. Penso che questo sia il modo migliore per fare chiarezza su una decisione, che ha colto di sorpresa e preoccupato le 170 famiglie che abitano le 18 piastre di Sassa N.I., fermo restando le ulteriori determinazioni che i residenti intendessero intraprendere successivamente”, conclude.