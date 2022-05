L’AQUILA: SECCHI DIFFERENZIATA ROTTI DA ANNI E MAI CAMBIATI, RESIDENTI VIA PIEMONTE DENUNCIANO

L’AQUILA – “Da anni aspettiamo che la Asm dell’Aquila cambi i secchi rotti della raccolta differenziata. Chissà se con le elezioni comunali alle porte, qualcuno si ricorderà di farlo? E chissà se finalmente verranno spostati in un punto in cui non sarà obbligatorio respirare i cattivi odori dell’immondizia?”.

La denuncia ad AbruzzoWeb arriva da alcuni residenti di Via Piemonte. “Ci chiediamo come mai nessuno abbia mai sostituito i secchi rotti, nonostante le nostre ripetute segnalazioni – lamentano i residenti -. Parliamo di una cosa semplicissima, non serve uno scostamento di bilancio da milioni di euro per cambiare dei pezzi di plastica. Eppure, nessuno ha mai provveduto a cambiarli”.

“Inoltre – continuano – vorremmo sapere perché non vengano spostati in un punto in cui i residenti non siano costretti a respirare i cattivi odori che produce l’immondizia. La raccolta differenziata sotto le finestre è una cosa mai vista, ma, anche in questo caso, zero provvedimenti, hanno lasciato tutto così”.

“Vediamo se in periodo di campagna elettorale si ricorderanno di noi – concludono i residenti -. Magari, al Comune dell’Aquila si accorgeranno che un’area parcheggio, per la cui sistemazione ci sono voluti decenni, è stata lasciata senza neanche una manciata di asfalto”. (red.)