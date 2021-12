L’AQUILA: SECONDA CATECHESI SINODALE ALLA CHIESA DI SANTA MARIA DEL SUGFFRAGIO

L’AQUILA – Avrà luogo nella Chiesa di S. Maria del Suffragio in piazza Duomo il secondo e ultimo appuntamento con don Luigi Maria Epicoco, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose di L’Aquila, per le catechesi programmate dalla Vicaria Urbana nella fase parrocchiale sinodale attualmente in svolgimento secondo le modalità tracciate da Papa Francesco.

“Il discernimento come via” è la tematica che don Epicoco approfondirà domenica 19 dicembre p.v. ad iniziare dalle ore 16,30.

Seguirà alle ore 18,00 la celebrazione della S. Messa della IV domenica di Avvento.

Quanti sono impossibilitati ad intervenire in presenza potranno seguire la catechesi in diretta streaming sul sito www.laquilablog.it e sulla pagina facebook della Chiesa del Suffragio.