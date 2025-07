L’AQUILA: SEGNALATO IL MANCATO SFALCIO DELL’ERBA A PETTINO CHE CREA DISAGI A PEDONI E AUTOMOBILISTI

L’AQUILA – Ci sono segnalazioni da parte del gruppo fb “Mamme aquilane” che segnala il mancato sfalcio dell’erba lungo una traversa di via Antica Arischia, nel quartiere di Pettino. Questa situazione rende disagevole il transito pedonale e riduce la visibilità per chi transita in automobile e, in tal modo, si corrono rischi di investimenti.

