L’AQUILA: SEI ANNI DALLA MORTE DELL’IMPRENDITORE GIUSEPPE IOANNUCCI, “TI PORTIAMO NEL CUORE”

L’AQUILA – Sei anni dalla morte dalla tragica e prematura scomparsa di Giuseppe Ioannucci, noto e stimato imprenditore aquilano, scomparso a causa di un malore il 25 aprile del 2019, sul Gran Sasso, a soli 47 anni.

Una scomparsa che ha gettato nello sconforto l’intera comunità che non lo ha mai dimenticato e si è stretta nel dolore alla moglie Sara, alla figlia Michelle, alla mamma Ivana e ai fratelli Domenico e Christian.

A ricordarlo, con un commosso post su Facebook, il fratello Domenico: “Sei anni senza vedere il tuo sorriso, sei anni in più di Michelle che, dopo i suoi ricordi di quel 25 aprile, ancora non riesce a guardare le tue foto, sei anni che Cristian non riesce a non piangere quando guarda la tua foto, sei anni che nostra madre Ivana soffre in silenzio la tua assenza, sei anni che Sara guarda ogni giorno i vostri video per fermare il tempo a quei momenti unici, sei anni che Frank non riesce più a fare quelle cose che faceva con te, sei anni che Franca, Enrico e Sofia ti sentono vicino sia a casa che al lavoro. Sei anni che le persone che ti hanno conosciuto ti portano nel cuore”.