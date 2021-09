L’AQUILA: SEMINARIO DEDICATO ALLA GRANDE SCRITTRICE LAUDOMIA BONANNI

L’AQUILA – Sabato 11 settembre si terrà a L’Aquila un importante seminario dedicato a Laudomia Bonanni, una delle più importanti scrittrici abruzzesi inserite nella storia della letteratura italiana del ‘900.

Il Seminario, organizzato dalla Società italiana delle Letterate, in collaborazione con l’Università dell’Aquila, verrà la partecipazione di più importanti studiosi di Laudomia Bonanni che si confronteranno in un articolato programma indirizzato ad un maggior approfondimento dell’opera della scrittrice anche in considerazione della recente ristampa di alcune sue opere e dei nuovi studi in atto.

Nel pomeriggio ci sarà una passeggiata letteraria nei luoghi di scrittura e cari alla Bonanni, a cura dello scrivente.