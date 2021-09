L’AQUILA, SEMINARIO GRATUITO AL TIRO A SEGNO CON ARMI DA SOFTAIR

L’AQUILA – L’Associazione sportiva Amiternum Academy ha organizzato domenica 5 settembre, dalle 9.30 in poi, presso la sede del campo di tiro Amiternum, in Località Cermone – S.S. 80, un seminario introduttivo, gratuito, al tiro a segno con armi softair, dedicato all’avviamento, alla formazione ed al corretto utilizzo, in totale sicurezza, delle armi giocattolo da parte dei ragazzi e delle ragazze dagli otto ai sedici anni.

Sarà presente sul campo il responsabile nazionale air soft gun ASI (EPS riconosciuto Coni). Media partner dell’evento l’associazione “Mamme per L’Aquila”.