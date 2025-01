L’AQUILA: SENATORI FDI LIRIS E SIGISMONDI IN VISITA IN QUESTURA, “VICINANZA A FORZE DELL’ORDINE”

L’AQUILA – “Siamo sempre dalla parte delle forze dell’ordine, la tutela della legalità rappresenta una priorità per il governo Meloni”.

Lo hanno ribadito questa mattina, i senatori abruzzesi di Fratelli d’Italia, Guido Quintino Liris ed Etelwardo Sigismondi che si sono recati in visita in Questura all’Aquila per incontrare il questore, Enrico De Simone, manifestando il loro apprezzamento “per l’impegno e la dedizione che le forze dell’ordine quotidianamente mettono al servizio della sicurezza dei cittadini”.

I due senatori hanno espresso solidarietà e vicinanza “per le aggressioni che spesso le forze dell’ordine subiscono sul territorio nazionale”.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività che Fratelli d’Italia sta promuovendo su tutto il territorio italiano, per sottolineare la gratitudine verso il lavoro delle donne e degli uomini in divisa.

Come evidenziato dal responsabile nazionale dell’organizzazione del partito, l’onorevole Giovanni Donzelli, “il governo sta portando avanti un cambio di passo deciso in tema di sicurezza, grazie a interventi concreti contro la criminalità organizzata, dalla riqualificazione di aree critiche, come Caivano, agli sgomberi a Scampia e a provvedimenti legislativi per contrastare le occupazioni abusive e rafforzare la protezione degli agenti”.

I due senatori hanno poi ricordato il recente rinnovo del contratto del comparto Sicurezza e Difesa, “che prevede aumenti medi di circa 200 euro mensili – un segno tangibile di attenzione verso chi opera con sacrificio e dedizione per garantire la sicurezza della Nazione”.