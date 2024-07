L’AQUILA: SENSO UNICO DI MARCIA SULLA SP120 “MAUSONIA” PER RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE STRADALE

L’AQUILA – A causa di lavori straordinari per il rifacimento delle pavimentazioni stradali la Provincia dell’Aquila ha ravvisato la necessità di dover provvedere, con l’Ordinanza n° 42 del 01/07/2024, all’istituzione del senso unico di marcia dal km 2+200 (Rotatoria “Totani”) al km 2+800 (Prossimità incrocio con Via Codalunga) della SP 120 Mausonia, in direzione “Stazione dell’Aquila”, e alla conseguente sospensione della circolazione nel senso di marcia in direzione “Monticchio”, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 dei giorni 3, 4 e 5 luglio 2024, al fine di eseguire i lavori sopra indicati in condizioni di sicurezza sia per gli utenti della strada che per le maestranze impiegate nei lavori.