L’AQUILA: SENTENZA TAR, INQUILINI C.A.S.E. NON TENUTI A PAGARE CANONE COMPARTECIPAZIONEAZIO

L’AQUILA Il Tar dell’Aquila ha accolto i ricorsi di 20 assegnatari degli appartamenti posti sismici del progetto Case e ha stabilito che non dovranno pagare il canone di compartecipazione alle spese di gestione e manutenzione ordinaria delle parti comuni e di gestione amministrativa e contabile degli immobili pari a 0,60 euro per metro quadrato, canone comprensivo della manutenzione ordinaria dei manufatti e dei condomini.

Affossata la delibera del Comune del 2015, che chiedeva la compartecipazione.

Per il Tar, “il Comune non può pretendere dai condomini un importo, concernente gli oneri di manutenzione, stimato solo in astratto e dunque stabilito a priori, disattendendo in tal senso non solo precisi criteri normativi di liquidazione, ma, addirittura, chiedendo ai conduttori, ingiustamente e illegittimamente, di contribuire alle spese manutentive di elementi strutturali di cui non godono, poiché installati, come nel caso dei pannelli solari, solo nei Progetti Case”: