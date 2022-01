L’AQUILA: SENZA GLUTINE E NON SOLO, “GIRAPIZZA” DI PAOLO SEBASTIANI HA APERTO IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – Ha aperto ufficialmente venerdì 7 gennaio, all’Aquila, in via Persichetti n.30, il ristorante-pizzeria “Girapizza”, locale dedicato anche alla clientela che soffre di intolleranze e allergie alimentari, tra cui quelle al glutine e al lattosio.

Girapizza, che fa anche consegne a domicilio, offre una vasta scelta di prelibatezze, dagli antipasti ai dolci, agli arrosticini, agli hamburger, alle pizze preparate con una grande varietà di impasti, da quelli classici a quelli al carbone, alla canapa, alla zucca, eccetera.

Una gioia immensa per il titolare Paolo Sebastiani e tutto lo staff: si tratta, infatti, di un’apertura che lo stesso Sebastiani ha voluto e cercato con insistenza, dopo anni di lontananza dal centro storico dove, con suo papà Fernando, ha, tra l’altro, mandato avanti la “mitica” pizzeria “Il Girasole”, in via XX Settembre, fino al terremoto del 6 aprile 2009.

Proprio in quell’anno terribile per L’Aquila, Sebastiani ha messo su il marchio e il locale “Girapizza”, come risposta alla scoperta della celiachia da parte di sua moglie Mara. Nel 2010, l’apertura nella frazione aquilana di Preturo, dove è rimasto per quattro anni, poi quella sulla ss 17 cui ha detto “addio” negli ultimi mesi per tornare in centro storico.

La storia di Sebastiani come ristoratore comincia da giovanissimo: prima al Gallery, in via dell’Annunziata, dalle parti della – leggendaria – discoteca Mythos, poi pasticcere da Rauco, in corso Federico II e quindi, dal 1996 fino al terremoto del 6 aprile 2009, nella già citata pizzeria sua e di suo papà Fernando, “Il Girasole”, in via XX Settembre; poi, trasloco nella frazione aquilana di Preturo, nel 2010, per quattro anni e da lì il “salto” nei locali sulla strada statale 17, quelli che sta per “salutare”. Dal 2010, il ‘brand’ Girapizza è affiliato ufficialmente all’ Associazione Italiana Celiachia. (red.)