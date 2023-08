L’AQUILA – L’impianto sportivo di Verdeaqua a Santa Barbara non potrà riaprire subito ma potrebbe slittare all’inizio di ottobre o, se tutto va bene, al 20 settembre. E’ quanto emerso da un incontro tra le società che gestiranno l’impianto e l’assessore comunale aquilano Vito Colonna.

Ma il principale problema per chi pratica nuoto è che adesso sono chiuse sia la piscina comunale per lavori di adeguamento, sia l’impianto di Verdeaqua. Questo perchè si ipotizzava che l’impianto di Santa Barbara potesse essere riattivato in tempi antecedenti a quelli reali e, dall’altro canto, rinviare i lavori alla comunale per tenerla aperta sarebbe un errore visto che vanno comunque eseguiti.

Sia l’assessore che l’ingegnere Giovanni Benevieri, uno dei gestori, confidano nella possibilità di riaprire il 20 settembre ma questo dipende dal superamento di problemi obiettivi di natura tecnica considerando che sono spuntati intoppi e le ferie di agosto non hanno certamente accelerato i tempi. Del resto la struttura di Santa Barbara è chiusa da 5 anni.

“Noi ce le stiamo mettendo tutta”, commenta Benevieri, “anche perchè sappiamo che così soffre la città, si rischia di perdere praticanti, e le società vanno incontro a ovvi problemi. Poi ci saranno disagi quando Verdeaqua, essendo una struttura più piccola, dovrà supplire temporaneamente al fermo della Comunale”.

Comunque il 4 settembre, come comunicano Colonna e Benevieri, sarà aperta una segreteria nei pressi della struttura di Santa Barbara, per avviare i tesseramenti e rinsaldare i rapporti. Nei prossimi giorni ci sarà un sopralluogo dell’assessore con i tecnici comunali.