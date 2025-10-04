L’AQUILA: SERATA TRA GLI APPASSIONATI DEI MOTORI PER RICORDARE QUATTRO GRANDI PILOTI SCOMPARSI

4 Ottobre 2025 13:02

L'Aquila - Cronaca, Sport





L’AQUILA – Si è svolta all’Aquila, tra gli appassionati delle corse e dei motori, una  serata dedicata a quattro  persone che hanno avuto un ruolo davvero rilevante nelle corse e che ora non ci sono più: si tratta  di Sergio Abbandonato, Franco Ricci, Roberto “Bobbò” MarianiTotò Milanese. Si è trattato di una riunione nella quale piloti aquilani anno voluto omaggiare degli sportivi che dagli anni settanta in poi hanno primeggiato con sacrifici, grinta e anche spese importanti,  in varie gare con l’intent0 di non farli dimenticare.

