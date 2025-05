L’AQUILA: SERVIZI SCOLASTICI 2025-2026, AL VIA ISCRIZIONI PER MENSA, TRASPORTO E PRE-INTERSCUOLA

L’AQUILA – L’assessore alle Politiche sociali educative e scolastiche del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, rende noto che nei prossimi giorni sul sito istituzionale dell’Ente sarà pubblicato l’Avviso per l’acquisizione delle istanze di iscrizione ai servizi scolastici a domanda individuale: pre-interscuola, refezione scolastica e trasporto scolastico per l’anno scolastico 2025/2026.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, entro e non oltre le ore 23:59 del 31 luglio 2025, accedendo alla piattaforma dedicata raggiungibile al seguente link: https://www4.eticasoluzioni.com/laquilaportalegen.

“L’accesso ai servizi scolastici è un diritto fondamentale che intendiamo garantire con sempre maggiore efficienza – dichiara in una nota l’assessore Tursini – L’avviso è un passaggio cruciale per organizzare al meglio il prossimo anno scolastico e per rispondere con puntualità e concretezza alle esigenze delle famiglie aquilane. Invitiamo tutti i genitori interessati, a consultare il sito dell’Ente e a presentare la domanda nei tempi previsti”.

“Inoltre, nell’ambito del continuo impegno per il miglioramento della qualità dei servizi scolastici a domanda individuale, l’Amministrazione comunale – Settore Diritto allo Studio – ha predisposto ed inviato un questionario rivolto ai genitori, finalizzato a rilevare il grado di soddisfazione dei servizi offerti. Vi invitiamo a compilarlo entro il 23 giugno”, conclude l’assessore Tursini.