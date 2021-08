L’AQUILA, SERVIZI SCOLASTICI: ISCRIZIONI SUL PORTALE DEI GENITORI ENTRO IL 4 SETTEMBRE

L’AQUILA – “Come stabilito nell’avviso del 6 agosto scorso ricordo a tutti i genitori, i cui figli già frequentano o frequenteranno per la prima volta le scuole dell’infanzia o primarie cittadine, che intendono usufruire dei servizi di refezione scolastica, pre-inter scuola e trasporto scolastico, che è necessario presentare domanda sul ‘Portale del Genitore’ che si trova sul sito istituzionale del Comune dell’Aquila, entro il prossimo 4 settembre”.

È quanto afferma l’assessore alle Politiche educative del Comune dell’Aquila, Francesco Cristiano Bignotti.

“A partire da quest’anno scolastico – prosegue Bignotti – è stato implementato un nuovo sistema, completo, che consente all’utenza di non recarsi presso gli uffici comunali, eliminando code, attese e perdite di tempo inutili; è necessario però che anche chi era iscritto ai servizi negli anni precedenti, ripeta nuovamente l’iscrizione. Colgo anche l’occasione per segnalare che il servizio di refezione scolastica avrà inizio il 20 settembre, il pre-inter scuola ed il trasporto scolastico partiranno, come lo scorso anno, il giorno 1 ottobre, mentre i nidi comunali apriranno il 6 settembre”.

“Anche quest’anno scolastico – conclude l’assessore Bignotti – sarà caratterizzato dalle normative di contrasto alla diffusione del Covid-19, pertanto la collaborazione tra il Comune dell’Aquila, i sei Istituti Comprensivi e le famiglie dovrà essere, come lo scorso anno, dinamica e flessibile”.