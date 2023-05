L’AQUILA: SFALCIO ERBA A PIAZZA ITALIA, GLI ELOGI DI UN COMMERCIANTE, “MAI VISTO TANTO ZELO”

L’AQUILA – “Quando una cosa funziona è giusto dirlo”. Lo afferma un commerciante aquilano Luca Graziani, in riferimento allo sfalcio dell’erba. “Per la prima volta negli ultimi anni da quando hanno dato gli appalti pubblici per questi lavori c’è una gran cura per tagliare l’erba, raccoglierla e rastrellarla. Se si vuole, dunque, esiste la possibilità di dare appalti che funzionano come ora è accaduto con la ditta Di Marzio“. Il riferimento in questione è l’attività di pulizia in corso adesso nel parco di Piazza Italia davanti alla caserma dei carabinieri.

Il commerciante ha evidenziato come venga tolta anche l’erba in eccesso nei vialetti e vengono raccolti con cura, tramite i rastrelli, oggetti o pezzi di vetro che possono essere pericolosi per i bambini.