L’AQUILA: SI ACCENDE L’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA DUOMO

L’AQUILA – All’Aquila arriva il Natale 2025 con l’accensione dell’albero in Piazza Duomo.

Oggi la cerimonia alla presenza del vicesindaco Raffaele Daniele e dei consiglieri comunali.

Il sindaco Pierluigi Biondi, pubblicando le prime foto, ha commentato: “Una città, mille luci: così prende il via il Natale aquilano! Vi aspettiamo tra mercatini, pista di pattinaggio, ruota panoramica per i più piccoli e un luminoso albero nel cuore della città. A tutti voi e alle vostre famiglie, un augurio di buone feste da parte dell’amministrazione comunale e miei personali”.

Un evento che segna l’avvio del programma natalizio promosso dall’amministrazione e che, nella stessa piazza, prevede proiezioni luminose a tema sulle facciate degli edifici, l’apertura del mercatino natalizio, della ruota panoramica e della pista di pattinaggio sul ghiaccio.

Nei prossimi giorni verranno accese le luminarie predisposte per il resto del territorio cittadino mentre è già attivo in centro storico il servizio di filodiffusione con brani natalizi.

Tra gli appuntamenti in programma figura anche l’esibizione dei ragazzi di Special Olympics L’Aquila, fissata per l’8 dicembre alle 18, di nuovo in Piazza Duomo.

A seguito dell’avviso pubblico del Comune dell’Aquila, sono 46 le domande presentate da enti e associazioni culturali, sportive e ricreative per la composizione del cartellone natalizio, che conta circa 80 eventi ed è consultabile sul sito www.quilaquila.it, oltre che sul portale istituzionale e sui canali social del Comune.

“L’accensione dell’albero in Piazza Duomo rappresenta un momento di comunità che inaugura un periodo di speranza e condivisione – dichiarano il sindaco Pierluigi Biondi e il vicesindaco Raffaele Daniele – Vogliamo che la città viva pienamente l’atmosfera del Natale, con iniziative diffuse, occasioni di socialità e un centro storico sempre più accogliente e attrattivo. Abbiamo lavorato per proporre un calendario ricco, frutto della collaborazione con numerose realtà del territorio, con l’obiettivo di valorizzare la città, sostenere le attività commerciali e culturali e creare momenti di festa per tutte le generazioni”.