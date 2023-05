L’AQUILA SI AGGIUDICA PROGETTO EURODESK PER SERVIZIO INFORMAGIOVANI

L’AQUILA – Il progetto di Eurodesk del Comune dell’Aquila – connesso al servizio Informagiovani della Municipalità – per la sensibilizzazione dei giovani sul voto per il Parlamento europeo, previsto per il prossimo anno, sarà illustrato domani nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani, 9 maggio, in occasione della Giornata dell’Europa, alle 11.45, nella sala Rivera della sede centrale della Municipalità a palazzo Fibbioni (via San Bernardino 4).

Interverranno, tra gli altri, il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore alle Politiche giovanili, Ersilia Lancia e Gianvito Pappalepore, presidente della Casa del Volontariato, che gestisce questi servizi per conto dell’amministrazione comunale.

Il progetto è risultato vincitore di un bando sostenuto dal Parlamento Europeo che ha coinvolto i 27 Stati membri dell’Ue, e L’Aquila sarà uno dei 13 punti in tutta Italia in cui saranno allestite delle iniziative di vario genere per sensibilizzare i giovani sulle opportunità di mobilità e per incoraggiarli a diventare cittadini europei attivi.