L’AQUILA – L’aggravamento delle condizioni di salute del boss Matteo Messina Denaro, malato di tumore, rinchiuso nel carcere delle Costarelle, fa ipotizzare un suo ricovero al San Salvatore dell’Aquila.

Secondo quanto si è appreso, infatti, le terapie di chemio finora somministrate potrebbero non bastare e sarebbe necessaria anche una cura contro il dolore.

Naturalmente, se questa ipotesi si dovesse concretizzare, ci sarebbero disagi non secondari anche in riferimento ai problemi di sicurezza all’interno dell’ospedale aquilano per non parlare delle problematiche che ricadrebbero, almeno in teoria, sui pazienti ma anche su tutto il personale Asl e forze di polizia.

Del resto il San Salvatore è già di per se stesso abbastanza intasato come viene palesato da una serie di proteste a tutto campo da parte degli utenti al di là delle rassicurazioni da parte dell’Asl.

Messina Denaro, arrestato il 16 gennaio, è richiuso al 41 bis, e partecipa ai processi cui è imputato tramite videoconferenza.

