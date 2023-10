L’AQUILA: APERTA LA STAGIONE CONCERTISTICA DELLA BARATTELLI CON BRUNELLO, GRANDE VIOLONCELLISTA

L’AQUILA – Per l’apertura della 78ma stagione concertistica la Società Aquilana dei Concerti “Bonaventura Barattelli” ha affidato l’inizio della rassegna al grande violoncellista italiano Mario Brunello.

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Comunale, Mario Brunello, infatti, ha eseguito l’integrale delle Sonate e Partite di J. S. Bach per violino eseguite al violoncello piccolo, divise nei due appuntamenti: sabato saranno eseguite la Sonata n. 1, la Partita n. 1 e la Partita n. 2 che contiene la celeberrima Ciaccona, domenica le altre pagine della raccolta ovvero la Sonata n. 2, la Partita n. 3 e la Sonata n. 3. Il successo è stato notevole.

Mario Brunello è un interprete eccezionale, dotato di libertà espressiva e caratteristiche interpretative sia come solista, che in formazioni cameristiche, lasciandosi coinvolgere in progetti artistici innovativi. Brunello viene proiettato sulla scena internazionale nel 1986, divenendo il primo e unico violoncellista italiano a vincere il Concorso Čaikovskij di Mosca.