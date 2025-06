L’AQUILA: SI CHIUDE “SCUOLA IN MOVIMENTO”, “EDUCAZIONE ESPERIENZA CONDIVISA”

L’AQUILA – “Un’iniziativa che si conferma punto di partenza per una rete educativa fondata sulla co-progettazione tra pubblica amministrazione, scuola e terzo settore, con l’obiettivo condiviso di costruire una scuola inclusiva, viva e dinamica”.

Si è concluso oggi il progetto “Scuola in movimento”, promosso dal Centro di Cultura UNLA dell’Aquila, attivo dal 2017 e guidato dalla professoressa Maria Teresa Di Leo, in collaborazione con l’associazione Mano nella Mano, San Filippo Fighters, il Comune dell’Aquila e gli istituti scolastici del territorio.

“Scuola in movimento è un modello di sinergia virtuosa – spiega in una nota l’assessore alle Politiche Sociali Educative e scolastiche del Comune dell’Aquila Manuela Tursini – che unisce istituzioni e associazioni in un percorso comune di crescita per il benessere dei più piccoli.»

La dirigente del centro di cultura UNLA L’Aquila, Maria Teresa Di Leo, aggiunge: “Dal 2017 lavoriamo per rafforzare la dimensione sociale dell’educazione. Questo progetto è una testimonianza concreta di come il fare rete possa generare cambiamento reale, inclusione e nuove opportunità per tutti”.

“Un grazie speciale è stato rivolto a istituti scolastici, insegnanti, famiglie e realtà associative che hanno contribuito con passione e impegno alla riuscita dell’edizione 2025”, conclude la nota.