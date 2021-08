L’AQUILA: SI E’ INSEDIATO IL VICARIO DEL QUESTORE MARIA TOMACIELLO

L’AQUILA – Si è insediato il nuovo Vicario del Questore di L’Aquila, Primo Dirigente della Polizia di Stato Maria Tomaciello, che ha sostituito Andrea Marasco.

In Polizia dal 1984, la Dr.ssa Tomaciello, al termine del Corso Quadriennale di formazione per Allievi Vice Commissari presso l’Istituto Superiore di Polizia, assume il suo primo incarico presso la Questura di Torino, nell’ambito della quale è stata dapprima Responsabile di Sezioni dell’Ufficio Personale, poi Funzionario addetto alla Divisione Anticrimine ed infine Dirigente del Commissariato “Borgo Po”.

Trasferita a Roma nel 1996, presta servizio presso il Commissariato Sezionale di Pubblica Sicurezza “San Giovanni” e l’Ufficio Passaporti della Questura di Roma ed in seguito al Dipartimento della Pubblica Sicurezza dove si è occupata del coordinamento delle attività degli Uffici con competenze tecnico-logistiche.

Nel 2012, a seguito della nomina a Primo Dirigente, viene assegnata alla Questura di Parma dove assume le funzioni di Dirigente della Divisione P.A.S.I.; nel 2013 viene trasferita alla Questura di Viterbo in qualità di Dirigente della Divisione Anticrimine nonché reggente della Divisione P.A.S.I.

Dal 2014 dirige l’Ufficio II del Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio fino al 2018 anno in cui viene trasferita presso la Direzione Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato – Servizio Concorsi, per rimanervi fino all’attuale incarico.

Nel corso degli anni, la Dr.ssa Tomaciello ha fatto parte di numerose commissioni tecniche e di esame, di gruppi di lavoro interdirezionali e interforze, di commissioni istituite presso le Prefetture, ha insegnato presso la Scuola Allievi Agenti di Alessandria ed è stato formatore per il progetto “Chirone – linee guida nell’approccio con le vittime di incidenti stradali e ferroviari” nonché diretto numerosi servizi di ordine pubblico in occasione di eventi e manifestazioni di rilievo.

Il Questore, Dr. Enrico De Simone, anche a nome degli altri Funzionari e di tutta la Polizia aquilana, nel dare il benvenuto alla Dr.ssa Tomaciello, ha formulato alla stessa i migliori auspici per il servizio che renderà alla città ed alla provincia di L’Aquila.