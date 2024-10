L’AQUILA: SI E’ SPENTA A 81 ANNI LUCIANA BIZZONI, LA PITTRICE DELLA LUCE E DEL COLORE

L’AQUILA – E’ scomparsa a 81 anni, questa notte nella sua casa di Bazzano, frazione dell’Aquila, la pittrice Luciana Bizzoni. Instancabile e prolifera animatrice della vita artistica e culturale dell’Aquila, aveva raggiunto la notorietà come la “pittrice della luce e del colore”. Artista e insegnante di pedagogia, nata ad Amatrice nel 1943 ed aquilana di adozione, ha contribuito ad animare le piazze ed i cortili della città dell’Aquila oltre che a vivacizzare con le sue mostre ogni estate il corso di Amatrice, la sua terra natia

Lascia il marito Ivo Di Fabio, le figlie Roberta e Dania, il nipote Edoardo, le tantissime persone che gli hanno voluto bene e che hanno ammirato il suo talento e umanità.

Le sue opere sono state esposte in tutta Italia in Europa e nel mondo, ricevendo apprezzamenti dalla critica internazionale e ricevendo numerosi premi.

Amica di tanti i pittori del ‘900, come Remo Brindisi ed Amleto Cencioni, Luciana Bizzoni lascia un segno del suo cammino in questa vita terrena, ne sono dimostrazione le sue innumerevoli opere d’arte. Oltre i suoi quadri ci resta il suo esempio di amore e di generosità verso il prossimo.

I funerali si svolgeranno lunedì 28 ottobre presso la Basilica di Collemaggio alle ore 15.

Scrive una delle sue amiche di sempre, Clara Di Stefano, “ciao Luciana, amica cara, la Bizzoni, come ti chiamavamo un po’ per scherzo ma con tanto affetto. Ci lasci in dono la gioia di vivere e una danza di colori che trabocca dalle tue tele a raccontare di te, della tua anima generosa, degli affetti, dei sentimenti buoni, di quella capacità di svelare il bello col tocco magico di una pennellata!Grazie amica cara, per l’amicizia e per quella scia di luce che ci lasci

nel cuore. Riposa in pace nell’immensa tavolozza del Cielo”.