L’AQUILA: SI E’ SPENTA A 92 ANNI ANGELA CIOCCA, INDIMENTICATA PROF DI STORIA E FILOSOFIA AL CLASSICO

L’AQUILA – E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari all’età di 92 anni Angela Ciocca, indimenticata insegnate di storia e filosofia al liceo Classico Cotugno dell’Aquila.

I funerali saranno saranno celebrati oggi alle ore 15.30 nella chiesa di Santa Maria del Soccorso presso il cimitero.

Angela Ciocca, con rigore e grandissima competenza, ha formato generazioni di aquilani.

Molti ex studenti la ricordano ancora oggi avvolta nel suo cappotto verde, per la sua tagliente e brillante ironia, per la sua capacità di dosare severità e bonarietà, per la sua proverbiale capacità mnemonica.

Certamente qualcuno ancora oggi conserva gli appunti presi durante le sue lezioni, dove la storia e la filosofia venivano da lei esposte con formidabile precisione, senza leggere il libro di testo, offrendo anzi di esso una chiave di lettura, indicando la strada e fissando i fulcri tematici.

Il coordinamento comunale di Forza Italia, a firma di Stefano Cappetti, e il Presidente del Consiglio comunale e Assessore regionale Roberto Santangelo esprimono profondo cordoglio, con la seguente nota.

“La professoressa Ciocca ha rappresentato per generazioni di studenti un punto di riferimento autorevole e appassionato, capace di trasmettere la conoscenza con rigore, ironia e dedizione, lasciando un segno indelebile nella comunità scolastica e nella città. La sua figura – sottolineano Cappetti e Santangelo – resterà viva nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e di formarsi con i suoi insegnamenti. Alla famiglia e ai suoi cari giunga la nostra più sincera vicinanza”.

