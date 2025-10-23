L’AQUILA: SI E’ SPENTA ALBA GRAZIANI, MADRE DI CARLO BENEDETTI, EX PRESIDENTE CONSIGLIO COMUNALE

23 Ottobre 2025 15:04

L'Aquila - Cronaca

L’AQUILA – Il Partito Democratico dell’Aquila e la Federazione provinciale esprimono profondo cordoglio stringendosi commossi a Carlo Benedetti, già presidente del Consiglio comunale del capoluogo, e alla sua famiglia per la dolorosa perdita della carissima mamma Alba Graziani.

“Alba è stata una donna combattiva e determinata che, per anni, ha animato il dibattito politico all’interno del PCI, portando nel partito il punto di vista femminista che ha aperto la strada alle conquiste sociali degli anni a venire, con altre straordinarie maestre politiche pioniere dell’emancipazione delle donne. Alba mancherà, ma siamo sicuri che, con la sua dolcezza ed il suo esempio, continuerà a proteggere ed ispirare i suoi cari”, si legge nella nota.





 

 

