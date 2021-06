L’AQUILA: SI E’ SPENTO A 67 ANNI PAOLO PERROTTI, CAMPIONE DELL’ATLETICA, FONDATORE GRAN SASSO RUGBY

L’AQUILA – E’ morto a L’aquila all’età di 67 anni il professore di educazione fisica Paolo Perrotti, campione di atletica leggera. E’ stato socio fondatore della Gran Sasso Rugby.

A seguire il messaggio di cordoglio del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Con dolore ho appreso della scomparsa di Paolo Perrotti. Personalità con enormi doti umane, ancor prima che professionali, che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della scuola e dello sport di questo territorio, contribuendo alla crescita di generazioni di studenti e atleti. Un impegno quotidiano e costante per i giovani, ai quali ha trasmesso valori e insegnamenti senza tempo, come il rispetto delle regole e del prossimo o la passione per l’attività sportiva, di cui era grande conoscitore. Una perdita importante, che rattrista quanti hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. A nome della Municipalità e a titolo personale porgo le più sentite condoglianze ai familiari di Paolo”.