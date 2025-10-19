L’AQUILA: SI E’ SPENTO AGOSTINO FIORE, STORICO BARBIERE DI VIA GARIBALDI

L’AQUILA – Si è spento all’età di 83 anni Agostino Fiore, da tutti conosciuto come Dino, storico barbiere di via Garibaldi all’Aquila, attività aperta nel 1954 e chiusa a causa del terremoto del 6 aprile 2009. Persona da tutti stimata e amata: con lui se va un altro pezzo di città che non c’è più.

Fino a pochi giorni fa aveva lavorato con il figlio Luca Fiore nel nuovo salone del quartiere di Pettino.

Agostino Fiore, lavoratore indefesso, innamorato del suo mestiere, è stato per 15 anni presidente dell’Anam, l’Accademia nazionale acconciatori misti.

