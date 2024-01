L’AQUILA: SI E’ SPENTO ALFONSO LUCREZI, EX SINDACO FONTECCHIO, FONDATORE GRUPPO SPELEOLOGICO

L’AQUILA – Si é spento a 84 anni, Alfonso Lucrezi, socio fondatore del Gruppo Speleologico Aquilano e del Museo di Speleologia V. Rivera. Fu tra i promotori dell’apertura al pubblico delle Grotte di Stiffe

Oltre alle attività speleologiche, Alfonso Lucrezi si è distinto come amministratore di diversi enti sul territorio: è stato anche sindaco di Fontecchio per quattordici anni. É stato fra i promotori dell’istituzione del Parco Naturale Regionale Sirente Velino nel quale ha ricoperto l’incarico di Presidente.

I funerali si celebreranno oggi nella Basilica di San Bernardino alle 15.30 e la sepoltura poi nel cimitero di San Pio, frazione di Fontecchio.

“Alcune telefonate che non si vorrebbero mai ricevere: Rina ci ha appena detto che Alfonso Lucrezi ci ha lasciati oggi pomeriggio. Una tristezza e una gratitudine infinita”, il commosso commento del sindaco di Fontecchio, Sabrina Ciancone, in un messaggio ai suoi concittadini.

A seguire le parole di cordoglio da parte del Comune di San Demetrio ne’ Vestini, nella persona del sindaco, Antonio Di Bartolomeo, e della Direzione dell’ATC, il Direttore Victor Casulli e l’amministratore unico Giovanni Cappelli: “La passione per la speleologia come missione di vita: una passione che, negli anni di lavoro e impegno, lo ha portato a ricoprire ruoli importanti, avvicinando le diverse realtà naturalistiche del territorio aquilano. Con Alfonso Lucrezi se ne va un assoluto punto di riferimento per il mondo speleologico aquilano. Dal Museo di Speleologia V. Rivera alle Grotte di Stiffe, che proprio Lucrezi aveva contribuito a promuovere, lavorando accanto all’amico speleologo Franco Villani affinché l’oasi naturalistica venisse aperta al pubblico e supportando il Comune di San Demetrio ne’ Vestini nelle operazioni per la valorizzazione del sito”.

“Per questo oggi, il Comune di San Demetrio ne’ Vestini e l’ATC – l’azienda speciale comunale che gestisce le Grotte – esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa di Lucrezi. Tutta la comunità di San Demetrio ne’ Vestini e delle Grotte di Stiffe partecipa con commozione alla scomparsa di Alfonso Lucrezi, amministratore e speleologo illuminato che contribuì in maniera determinante all’apertura al pubblico del nostro sito carsico. A noi tutti spetta il compito di non disperdere l’enorme patrimonio umano e tecnico-scientifico che Lucrezi lascia attraverso i suoi lavori ed i tanti ruoli ricoperti. Le nostre più sentite condoglianze ai suoi cari”.