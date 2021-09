L’AQUILA – Si è spento questa mattina a L’Aquila Antonio Verini, 85 anni, storico esponente della Democrazia Cristiana dal 1957 sino allo scioglimento del partito nel 1994. E’ stato poi segretario provinciale della Margherita ed eletto nel 2005 consigliere regionale .

Alle elezioni politiche del 2006 è stato eletto deputato per L’Ulivo. Si è dimesso dalla Camera pochi mesi dopo, decidendo di restare in carica come consigliere regionale in Abruzzo.

Nel luglio ha aderito alla Democrazia Cristiana di Gianfranco Rotondi.

Scrive il figlio Enrico Verini: “Purtroppo questa mattina, papà si è spento, circondato dall’amore di noi 3 figli. Aveva voluto mantenere riserbo, come nel suo stile, su un peggioramento della sua salute a seguito di un recente intervento con complicazioni. Sarà un mondo più povero senza di lui che tantissimo ha fatto nella sua vita, per noi, per chiunque abbia potuto aiutare, per la nostra città, per Mascioni, il suo paese natio che amava e di cui è sempre andato sempre orgoglioso e per il mondo della scuola, la sua vita, la sua passione”.

“Continuerà a vivere dentro me, Paola e Claudio in tutti gli insegnamenti che con l’esempio oltre che con le parole, ci ha trasmesso. Onestà, intelligenza fuori dal comune, dignità, serietà e tanto tantissimo altro che lo hanno portato a raggiungere traguardi stupefacenti nella vita, con impegno e dedizione assoluta nel lavoro. Ha seguito sempre la strada della rettitudine e dell’onestà assoluta. Mai ha cercato scorciatoie e mai le ha imboccate. Infine, ma questo conta più del resto, è stato un uomo generoso e di buon cuore, buono e aperto alla vita. Una perdita enorme”, scrive ancora Enrico Verini.

Esprime il suo cordoglio il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“Mi unisco al cordoglio per la scomparsa di Antonio Verini, esponente di una politica di altri tempi, non urlata, che lo ha portato a ricoprire ruoli istituzionali importanti. Ai familiari tutti a nome della Municipalità aquilana porgo sentite condoglianze”.

Condoglianze dalla deputata del Pd Stefania Pezzopane.

“Saluto con affetto Antonio Verini, un uomo che ha lasciato solide tracce di se’. Sono molto rammaricata, la perdita di Antonio sottrae alla nostra comunità un protagonista della vita politica, istituzionale, sindacale. Era innanzitutto un uomo di scuola verso la quale coltivava una passione sconfinata. Ho condiviso con lui un importante periodo del mio impegno politico ed istituzionale in particolare in Provincia ed in regione. Sempre caparbio, con obiettivi chiari e molto leale anche nelle divergenze. Ci eravamo incontrati un po’ di tempo fa e ci eravamo scambiati con gentilezza e con la sua consueta signorilità gli auguri per il futuro. Abbraccio con affetto Enrico, Claudio e tutta la famiglia e la sua grande comunità di affetti. Riposi in pace”.