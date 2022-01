L’AQUILA: SI E’ SPENTO FRANCESCO ROSATI, TRAI I FONDATORI E VOLONTARIO DELLA COMUNITA’ 24 LUGLIO

L’AQUILA – Nella giornata di ieri è venuto improvvisamente a mancare Francesco Rosati tra i fondatori della Comunità 24 Luglio e dell’Associazione “Abitare Insieme”.

I funerali saranno celebrati oggi alle ore 15:30 presso la chiesa di S. Mario nel quartiere della Torretta e la tumulazione nel cimitero dell’Aquila verrà effettuata nella giornata di domani.

“Con Francesco Rosati perdiamo oltre che un caro amico, un uomo buono e generoso. Era radicato in lui il valore della solidarietà che ha praticato per tutta la sua vita. Francesco lascia un vuoto incolmabile, ma resterà per sempre in noi il suo esempio e il suo ricordo”, afferma il presidente della Comunità 24 Luglio Gaspare Ferella.

“Francesco Rosati, una persona buona e altruista, obiettore di coscienza e volontario della Comunità 24 Luglio. Un perno dell’associazione nei primi anni di costituzione e fino ad oggi sempre presente e partecipe nei momenti di socialità e dello stare insieme, un amico carissimo, fraterno, che ci lascia”