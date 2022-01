L’AQUILA: SI E’ SPENTO GIUSEPPE PULCINI, STORICO E STIMATO FARMACISTA

L’AQUILA – Si è spento a L’Aquila Giuseppe Pulcini, storico farmacista. I funerali si terranno domani, domenica 9 gennaio, alle ore 12:15 nella Chiesa di San Silvestro.

Ad esprimere le condoglianze il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.

“A nome della Municipalità aquilana, e mio personale, esprimo cordoglio per la scomparsa di una persona per anni riferimento della comunità che nei farmacisti vede risorsa e sostegno, nella quotidianità come nei momenti di difficoltà. Ai suoi cari, ai figli Rosella, Manuela e Francesco, ai nipoti, giungano le mie più sentite condoglianze”.