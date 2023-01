L’AQUILA: SI È SPENTO LO STIMATO PROFESSORE DI MATEMATICA E CAMPIONE DEL RUGBY EZIO ORZIERI

L’AQUILA – Lutto a L’Aquila per la morte dello stimato professore Ezio Orzieri colonna portante del corpo docente del Liceo Scientifico “A. Bafile” ed ex rugbista tra i protagonisti della vittoria del primo tricolore del rugby aquilano, nella stagione 1966-1967.

Lo ricorda così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Lo studio e l’insegnamento della matematica e della fisica, il rapporto con i suoi allievi, la passione per la montagna e per il rugby che lo aveva portato a giocare e a diventare campione d’Italia con L’Aquila: questo porto di lui con me. Uomo di cultura e formazione, lascia un ricordo prezioso a noi tutti che l’abbiamo conosciuto e che abbiamo avuto il privilegio di ascoltarlo dai banchi. Rivolgo ai suoi familiari un affettuoso abbraccio”.