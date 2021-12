L’AQUILA: SI E’ SPENTO VITO DOMENICI, EX ASSESSORE REGIONALE DELLA GIUNTA PACE

L’AQUILA – Si è spento L’Aquila Vito Domenici, ex assessore regionale alla sanità e poi alle attività produttive. della giunta di Giovanni Pace, esponente di spicco di Forza Italia in Abruzzo. Di professione architetto, aveva 70 anni, ed era nato ad Agrigento, per diventate poi abruzzese di adozione. Lottava da tempo contro una grave malttia.

Esprime le sue condoglianze il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Ho appreso con gran dolore della scomparsa di Vito Domenici. A nome della Municipalità e mio personale, esprimo profondo cordoglio ai suoi cari. Ero legato a Vito da affetto e stima. Fu uno dei primi a credere nella mia candidatura, a sostenermi. Era uomo concreto e di visione. Mancheranno la sua cortesia e il suo modo affabile”.

“Con la morte dell’ex vicepresidente della giunta regionale Vito Domenici apprendiamo un’altra triste notizia dopo la scomparsa del presidente emerito Falconio. Domenici è stato una figura storica della politica regionale , tra i fondatori di Forza Italia all’Aquila e in Abruzzo. Ai familiari va il cordoglio mio personale e dell’intera giunta regionale”, scrive il presidente della Regione, Marco Marsilio.