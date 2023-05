L’AQUILA – Il camminamento che circonda ad anello il Castello cinquecentesco dell’Aquila sorge su area comunale o quello spazio appartiene allo Stato? La risposta non sembra scontata.

Secondo il giudice di pace del tribunale quell’area è del Comune dell’Aquila e la sentenza ha scatenato una reazione dell’ente che, sulla scorta di questa decisione, ha dovuto pagare l’ennesimo risarcimento di danni per alcune migliaia di euro, a un pedone, F.C., il quale si era fatto male mentre passeggiava a causa della presenza di un supporto metallico.

La sentenza, dunque, ha riconosciuto il diritto al risarcimento ma forse mai come stavolta il Comune si oppone con una certa ostinazione. Il tutto a fronte di un campionario illimitato di richieste di risarcimento di cui è subissato l’ente locale per motivi connessi a vario titolo con la viabilità.

“Il provvedimento suddetto”, si legge con tono perentorio nell’atto del ricorso che poggia su una delibera, “è carente di motivazione in quanto non ha tenuto conto della circostanza contestata a provata dal Comune che il suolo, teatro dell’infortunio, non è di proprietà dell’ente locale ma dello Stato”.

La motivazione della sentenza chiarirà come e perché si sia arrivati alla condanna.

Il sindaco, pertanto, ha demandato all’ufficio legale a ricorrere anche per il terzo grado di giudizio, se sarà necessario, a indicare la ferma opposizione.

E, tanto per restare in tema, l’ente, stavolta in seguito a un incidente stradale, è stato condannato a risarcire una donna M.G.B. con quasi 2500 euro per le conseguenze patite.