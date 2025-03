L’AQUILA: SI FORMA UN “LAGO” PER LA PIOGGIA IN VIA DEI MEDICI, AUTOMOBILISTI IN PANNE E PROTESTE

L’AQUILA – Le precipitazioni della ultime ore hanno formato un piccolo “lago artificiale” lungo via dei Medici all’Aquila, non lontano da Pile, ma la situazione si è aggravata per il fatto che in quella strada confluiscono diversi scoli. Molte le automobili in panne che sono uscite dai gorghi con disagi e con il pericolo di incidenti per il fenomeno dell’acquaplaning per il quale si rischia di perdere il controllo della guida.

Sul posto si sono portati la polizia locale e i vigili del fuoco ma molti automobilisti segnalano che si tratta di situazioni disagevoli che si ripetono quasi sempre con il maltempo. Segnalati problemi simili anche in altri punti del capoluogo di regione.