L’AQUILA: SI, “IN ZONA VIA DELLE CONDUTTURA II STRADE DISASTRATE E PERICOLOSE”

L’AQUILA – “Torniamo a segnalare la presenza in Città di strade dissestate un po’ ovunque, sia in centro che in periferia e lo facciamo raccogliendo le lamentele di alcuni cittadini residente in via della Conduttura II e zone limitrofe, dove le condizioni del manto stradale sono davvero critiche; cittadini esasperati altresì dal fatto che sembrerebbe essere stata già segnalata la condizione della strada all’Assessore competente, ma nessuno è intervenuto”.

Così in una nota Pierluigi Iannarelli, segretario Circolo Sinistra Italiana L’Aquila.

“Parliamo di vere e proprie voragini, con il manto stradale saltato in più punti. Inutile sottolineare quanto un fondo così dissestato rappresenti un pericolo serio per auto, moto, biciclette ma anche pedoni. Invece di passare il tempo a fare selfie e ad ammirare gli svari delle travi del Ponte Belvedere, la Giunta di questa Città pensi anche ai cittadini che hanno la sfortuna di essere da loro amministrati. Avranno modo, una volta pensionati dal voto degli stessi, di ingannare il tempo, cercando di non annoiarsi”.