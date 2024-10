L’AQUILA: SI PARLERA’ DI ASM, POLIZIA URBANA E SEDE RAI NEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 28 OTTOBRE

L’AQUILA – Il Consiglio comunale dell’Aquila tornerà riunirsi lunedì 28 ottobre, alle 15, nella sala consiliare “Tullio De Rubeis” della residenza municipale di Palazzo Margherita. Lo rende noto il presidente, Roberto Santangelo.

All’ordine del giorno, la proposta di deliberazione riguardante l’acquisizione al patrimonio del fabbricato che ospitato il catasto prima del terremoto del 6 aprile 2009, in via Filomusi Guelfi (Villa Gioia). Tra gli argomenti, anche tre interrogazioni.

Una riguarda le funzioni attribuite all’Asm per il controllo e l’accertamento degli illeciti amministrativi in materia di rifiuti urbani (Paolo Romano, L’Aquila Nuova), l’altra la nomina a scavalco del comandante della polizia municipale (Gianni Padovani, 99 L’Aquila, ed Enrico Verini, Azione) e la terza la sede della Rai in una prestigiosa struttura del centro storico (prima firmataria Stefania Pezzopane, Pd).

All’ordine del giorno anche l’interpellanza sull’archivio della delegazione comunale di Bagno (primo firmatario, Massimo Scimia, il Passo possibile). Due gli ordini del giorno: declassamento dell’ufficio delle Dogane dell’Aquila (Romano e altri) e Sostegno alla proposta di legge sulle misure di prevenzione e contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati al sesso, al genere, all’orientamento sessuale e all’identità di genere-disegno di legge Zan (Simona Giannangeli, L’Aquila coraggiosa).

In discussione anche la mozione riguardante il progetto di un impianto per il recupero dei fanghi derivanti dal trattamento di refluiti civici (Giannangeli e Romano). Su quest’ultimo argomento è prevista anche una seconda commissione consiliare, Gestione del territorio, che si riunirà dopodomani, venerdì 25 ottobre, alle 9.30 in prima e alle 9.45 in seconda convocazione, nella sala delle commissioni di palazzo Margherita. Ne dà notizia il presidente, Guglielmo Santella. La quinta commissione, Garanzia e Controllo, si riunirà invece martedì 29 ottobre, alle 10 in prima e alle 10.30 in seconda convocazione, per esaminare lo stato di attuazione del bando della mobilità e delle nuove assegnazioni delle case popolari e la situtazione riguardante l’intervento sulla struttura sociale-sportiva di San Giacomo. Lo comunica il presidente, Stefano Palumbo.