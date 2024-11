L’AQUILA – Che il foglio di via fosse uno strumento troppo blando per indurre la bulgara accusata del tentato rapimento di due bambini dalla scuola Mariele Ventre di Pettino ad andarsene dall’Aquila lo si era intuito. E, infatti, la donna, secondo quanto riferirice il Centro, sarebbe stata di nuovo notata in stato confusionale sempre nello stesso quartiere. A vederla di prima mattina, una donna che stava andando al lavoro nella zona di via Germania.

L’impressione è che viva in strada e non voglia affatto andarsene. Comunque è stata anche denunciata dalla polizia per tentativo di sottrazione di minore. Probabile che adesso ci sia un nuovo intervento della polizia per porre fine a questo stato di cose che rende difficile la vita ai residenti.