L’AQUILA: SI ROMPE UNA CONDUTTURA D’ACQUA IN VIALE DELLA CROCE ROSSA, STRADA ALLAGATA E CODE

L’AQUILA – Si rompe una conduttura dell’Aquila in viaale della Croce Rossa e traffico impazzito. L’allarme è scattato nel pomeriggio dopo che la strada, dalla parte bassa in direzione piazza d’Armi si è allagata in modo considerevole rendendo la eircolazione perlomeno problematica.

Sul posto ci sono tuttora diverse pattuglie della polizia locale ma anche addetti della Gran Sasso acqua apa e operai di ditte private che si sono resi disponibili per dare una mano.

Traffico deviato ma lunghe code per tutta la zona con pieno caos anche in zone lontane come, per esempio, l’area intormo al cimitero monumentale. Ancora da capire la causa della fuoriuscita del liquido.