L’AQUILA: SI SCHIANTA CON LA MOTO SULLE ROTAIE DELLA METRO DI SUPERFICIE VICINO ALL’OSPEDALE

L’AQUILA – I binari della metropolitana di superficie resi viscidi dall’acquazzone o una macchina che tampona, con il guidatore che non si ferma a prestare soccorso?’. Si tinge di giallo, come riporta il Centro, lo schianto avvenuto ieri intorno alle 17 in via Natali, vicino all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove un motociclista di Reggio Emilia di 63 anni, è rimasto vittima di un grave incidente mentre era in sella alla sua moto. Tra l’altro non è la prima volta che si verifica un incidente simile non lontano da quel punto di cui fu vittima un ciclista il quale restò in coma vigile per ore e poi si riprese,

L’uomo è finito di peso sull’asfalto battendo violentemente la schiena fino a procurarsi la frattura di alcune vertebre. Motivo per il quale è stato poi soccorso da un mezzo del 118 che lo ha trasportato nel vicino pronto soccorso in codice rosso. La prognosi, inizialmente riservata, è stata sciolta solo in serata: ne avrà per 45 giorni. Sul posto gli agenti della polizia locale, cui ora spetta il compito di risolvere il rebus della presunta auto pirata che avrebbe urtato il motociclista, forse a seguito della perdita di equilibrio di quest’ultimo, dovuta ai binari della mai realizzata metropolitana di superficie.