L’AQUILA: SI SCHIANTA CON L’AUTO E I CARABINIERI TROVANO UN KG DI COCAINA SOTTO IL SEDILE, IN CELLA

L’AQUILA -Una pattuglia dei Carabinieri, mentre effettuava un servizio di controllo del territorio lungo la via Amiternina all’Aquila, ha notato un’autovettura di grossa cilindrata che sfrecciava a forte velocità e, giunta ad una intersezione stradale, si è ribaltata in una cunetta a bordo strada.

L’uomo alla guida è fortunatamente illeso, ma i militari lo conoscono bene, avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari perché tratto in arresto dai carabinieri dell’Aquila nell’agosto di un anno fa per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Le circostanze hanno richiesto un approfondimento: si procede alla perquisizione d’iniziativa sulla persona e dell’automobile e i carabinieri scoprono che, sotto il sedile del guidatore, era stato accuratamente nascosto un pacchetto con all’interno oltre un chilo di cocaina.

La sostanza stupefacente è stata sequestrata, insieme all’autovettura utilizzata per porre in essere la condotta illecita, e l’uomo, uno straniero di 28 anni, da tempo domiciliato in città, è stato arrestato per i reati di detenzione illecita di sostanza stupefacente ed evasione. L’arrestato, su disposizione della Procura della Repubblica, è stato condotto presso la casa circondariale del capoluogo, ove attende l’esito dell’udienza di convalida.