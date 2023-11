L’AQUILA, SICUREZZA SAN BERNARDINO: SCIMIA REPLICA A TETTAMANTI, “NON E’ PUNIZIONE ETNICA”

L’AQUILA – “La solita sinistra affetta da buonismo che pur di giustificare un’azione sbagliata di un immigrato sarebbe disposta a negare l’evidenza. Sono realmente sorpreso dalle dichiarazioni dei due esponenti del Partito Democratico che, senza troppi fronzoli, sono riusciti a dire una serie di concetti a mio giudizio preoccupanti. Per farla semplice da comprendere: le multe sono da fare a chiunque trasgressore delle regole, sia esso italiano o meno, donna o uomo, grande o piccolo. Il ragionamento per cui multare un immigrato che non rispetta le regole della nostra città equivale ad assumere un provvedimento punitivo ed etnico lo ritengo veramente sbagliato da pensare e da pubblicare a mezzo stampa”.

Così il capogruppo FdI in Consiglio comunale dell’Aquila, Leonardo Scimia, in merito alla replica del responsabile delle politiche sociali del Pd L’Aquila, Alessandro Tettamanti, in merito alle sanzioni nei confronti dei minori, sotto i portici di San Bernardino nel capoluogo regionale.

“Questa amministrazione è la stessa che mette in campo tutte le azioni necessarie a migliorare l’accoglienza degli immigrati, fermo restando che le case famiglia percepiscono importanti finanziamenti per ogni ragazzo che viene accolto. Siamo quelli che hanno apportato il progetto di educazione di strada ma, al tempo stesso, non siamo più disposti a tollerare che venga meno il decoro e la pulizia della città: ben vengano le multe ai danni di chi non ha rispetto dei nostri luoghi, anche queste servono ad integrare. Ci riapproprieremo di alcuni spazi destinati al sociale nel centro città. Tra tutti vorrei ricordare l’asilo di viale Duca degli Abruzzi, ristrutturato con i fondi del ministero della gioventù Meloni e che, fino al 2017 è stato occupato dai collettivi di sinistra con il silenzio compiacente dell’allora amministrazione Pd. Questo diventerà uno spazio per aggregare giovani e anziani in un ambiente dinamico ed inclusivo”, conclude l’ingegnere Scimia.