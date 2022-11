L’AQUILA: SICUREZZA STRADALE, INCONTRO COMUNE-PROVINCIA PER PROGRAMMA INTERVENTI

L’AQUILA – La ricognizione degli interventi necessari ad assicurare una maggiore tutela degli utenti della strada è stata al centro del primo tavolo che si è tenuto tra la Provincia e il Comune dell’Aquila.

Lo rende noto l’assessore alla Polizia locale e alla Sicurezza stradale del Comune, Laura Cucchiarella.

Al tavolo hanno partecipato per il Comune dell’Aquila, oltre all’assessore Cucchiarella, il vice comandante della polizia locale Lucio Di Berardino e i tecnici del settore viabilità. Per la Provincia erano invece presente, oltre al delegato alla viabilità, Gabriella Sette, il vice presidente Vincenzo Calvisi e il dirigente Nicolino D’Amico.

“In questo incontro – spiega l’assessore Cucchiarella – abbiamo gettato le basi, in un clima di cordialità e di impegno reciproco, per organizzare una serie di interventi mirati, rivolti a mettere in sicurezza i tratti di strada provinciale che incrociano il territorio comunale. Si riscontra infatti un’incidentalità localizzata, elemento dal quale partire per strutturare un percorso di miglioramento, in sinergia con gli attori delle amministrazioni provinciale e di quella comunale”.

“Parliamo – ha proseguito Cucchiarella – di tutte le arterie che collegano la città alle frazioni e che attraversano le stesse, strade che necessitano di interventi puntuali e ben delineati, finalizzati a scoraggiare comportamenti contrari al codice della strada e, contestualmente, volti a salvaguardare l’incolumità degli automobilisti e dell’utenza pedonale, soprattutto in quei tratti che coincidono con i centri abitati.”

“E’ apprezzabile – ha concluso l’assessore Cucchiarella – riscontrare la grande attenzione dimostrata nei confronti della città dell’Aquila dall’attuale amministrazione provinciale guidata dal presidente Angelo Caruso, sia per gli investimenti già fatti che per quelli destinati alla sicurezza della viabilità nei prossimi anni. Rivolgo, dunque, alla stessa Provincia, un sincero ringraziamento a nome dell’intera municipalità”.