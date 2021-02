L’AQUILA: SICUREZZA SU INTERNET, INCONTRO STUDENTI DANTE ALIGHIERI E POLIZIA POSTALE

L’AQUILA – La classe 2 B indirizzo tecnologico dell’Istituto secondario Dante Alighieri dell’Aquila ha partecipato ieri al Safer internet day “together for a better internet”, giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea con l’obiettivo di stimolare negli alunni una riflessione sull’uso consapevole della rete informatica.

La classe ha partecipato ad un incontro con la Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni in Abruzzo, con un evento multimediale in diretta streaming nell’ambito del progetto #cuoriconnessi.

Hanno partecipato alla diretta più di 3 mila scuole di tutta Italia e oltre 200 mila studenti delle scuole secondarie di primo grado e delle 1a e 2a classi delle scuole secondarie di secondo grado.

All’evento, moderato dal giornalista Luca Pagliari, sono intervenuti il Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica Sicurezza Franco Gabrielli, il Capo Dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del Miur Giovanna Boda, l’Amministratore Delegato di Unieuro Giancarlo Nicosanti e il Direttore del Servizio Polizia Postale e delle comunicazioni Nunzia Ciardi.

In concomitanza con l’evento, dopo il successo del primo libro #cuoriconnessi, sarà disponibile il nuovo testo “#cuoriconnessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Tu da che parte stai?”, una nuova raccolta di storie vere – intense e figlie dei nostri tempi – che seppur diverse per dinamiche, culture e territori, sono unite da un comune denominatore: il rapporto dei giovani con la tecnologia e la rete.

Il volume è distribuito gratuitamente in 200.000 copie presso tutti i punti vendita Unieuro (partner dell’iniziativa) ed è consultabile negli uffici della Polizia Postale nei capoluoghi di regione. La versione digitale sarà scaricabile, sempre gratuitamente, dal sito cuoriconnessi.it e dai principali store online.

Grazie a #cuoriconnessi dal 2016, anno di nascita del progetto, oltre 30.000 studenti hanno partecipato al tour nei teatri che ha toccato le principali città italiane, da nord a sud. Dall’inizio della pandemia, attraverso il canale YouTube, è online la web tv “#cuoriconnessi” che in pochi mesi ha superato le 500.000 visualizzazioni.

Durante l’incontro è stato trasmesso un docufilm che narra storie di adolescenti alle prese con i problemi di internet.

L’iniziativa rientra nella giornata mondiale della sicurezza in rete denominata “Together for a better internet” organizzata dal Safer Internet Centre Italia e realizzata nell’ambito del Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) che ha promosso anche il “Media education workshop”, un laboratorio di formazione e di scambio di pratiche per docenti sull’educazione ai media digitali e la progettazione di un curricolo delle competenze digitali nelle scuole.

