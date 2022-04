L’AQUILA, SILVERI (LEGA): “APPROVATO AMPLIAMENTO CIMITERO SANTI DI PRETURO”

L’AQUILA – “Approvata oggi in Consiglio Comunale anche la variante al PRG per l’ampliamento del cimitero comunale della frazione di Santi di Preturo, un ampliamento atteso dai residenti locali da oltre 10 anni.”

Lo rende noto in una nota il Consigliere Comunale della Lega Roberto Jr Silveri: “Il progetto complessivamente prevede spazi per edicole funerarie, loculari, ossari e campo di inumazione per 420 mq, percorsi interni e rampe ed un parcheggio per una superficie complessiva dell’intervento pari a 2277 mq per un importo complessivo di 500.000 euro.

“Un iter lungo e complesso iniziato nel 2017 in cui sono stati coinvolti diversi settori del Comune, in special modo il settore Ambiente e Urbanistica, che ringrazio pubblicamente per aver dato la dovuta priorità ed attenzione all’appello raccolto dai residenti. Un altro tassello che si aggiunge alle importanti opere avviate nelle frazioni della città in questi anni e che sicuramente conferma il buon governo di centrodestra nella Frazione di Santi di Preturo”, conclude la nota.