L’AQUILA, SILVERI (LEGA): “RIQUALIFICAZIONE AREA 99 CANNELLE PRIMO PASSO PER NUOVA VIABILITA'”

L’AQUILA – “La determina firmata dall’assessore comunale Francesco De Santis è un ulteriore passo in avanti per valorizzare la nostra città e i luoghi che la caratterizzano”.

Così, in una nota, il segretario della Lega L’Aquila Roberto Jr Silveri dopo la firma, questa mattina, della determina per lo studio del progetto, consegnato entro 90 giorni, per riqualificare l’area da Borgo Rivera e della Fontana delle 99 cannelle.

“Avere un collegamento pedonale dalla stazione fino alle 99 cannelle permette di migliorare la qualità di vita dei residenti, di essere maggiormente attrattiva ai turisti e di preservare al meglio importanti siti della Città – osserva – Questo intervento rientra in un ambizioso progetto che mira a realizzare una nuova viabilità cittadina, con più parcheggi, più vicina agli aquilani e all’ambiente per adattarsi al meglio alle nuove esigenze di trasporto. Il lavoro dei nostri assessori procede nella direzione giusta, avanti così”.