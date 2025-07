L’AQUILA: SINDACATI, “CERTEZZE SU SERVIZIO PRE- INTER SCUOLA COMUNALE”

L’AQUILA – I sindacati Cgil, Uil e Ugl tornano a sollecitare il Comune dell’Aquila sull’accordo con l’Afm per l’estensione dei periodi per la fruizione di contratti a tempo determinato, per la quarta volta dal 2020, al fine di garantire la funzionalità del servizio pre – inter scuola del Comune dell’Aquila.

LA NOTA

“A settembre 2024 le scriventi organizzazioni sindacale, FP CGIL, UIL FPL e UGL sottoscrivevano, con l’AFM, l’accordo per l’estensione dei periodi per la fruizione di contratti a tempo determinato, per la quarta volta dal 2020, al fine di garantire la funzionalità del servizio pre – inter scuola del Comune dell’Aquila.

Tale istituto prevede che con un accordo sindacale si possa estendere la durata di un contratto a tempo determinato, ma ci sono dei limiti e delle condizioni da rispettare.

Consci della stringente normativa che riguarda la materia e della necessità di soluzioni tempestive sia in favore dei lavoratori che a garanzia di un servizio essenziale per tutte le famiglie, abbiamo richiesto un incontro all’Assessore competente del Comune dell’Aquila per capire, con un anno di anticipo, quali fossero le intenzioni dell’amministrazione per evitare che il personale già formato non fosse più riassumibile non potendo procedere con ulteriori estensioni del tempo determinato.

Ad ottobre 2024 abbiamo avuto un incontro esplorativo con l’Assessore che ci ha dato la possibilità di esporre la problematica ma che non ha visto in campo alcuna soluzione; la gravità della situazione sembrava essere stata recepita avendo ricevuto la promessa di un successivo incontro non oltre la fine di novembre 2024.

Da allora siamo in attesa di tale incontro. Abbiamo anche colto l’occasione della Va Commissione “Garanzia e Controllo” del Comune dell’Aquila tenuta in data 27 febbraio 2025, su richiesta di audizione presentata dalle organizzazioni sindacali, per ribadire l’urgenza dell’argomento.

La commissione, trattante il tema del premio di produttività dei dipendenti dell’asilo Casetta Fantasia, sempre gestito dall’AFM per conto del Comune, ha visto l’Assessore garantire che sarebbe stato varato a breve il contratto di servizio tra Comune dell’Aquila e AFM che avrebbe sciolto i nodi anche sul servizio Pre – inter scuola.

Ad oggi l’argomento trattato vede, da un lato, coinvolti 23 lavoratori a tempo determinato che hanno garantito il servizio negli ultimi anni, dall’altro centinaia di famiglie che utilizzano un servizio fondamentale per la gestione dei tempi lavoro famiglia.

Il Comune dell’Aquila nell’ambito dei servizi per l’accoglienza scolastica rappresenta un’eccellenza sul territorio nazionale, evidenziando da sempre una cura sul tema, ma oggi non c’è più tempo per la fiducia, a due mesi dall’inizio delle attività scolastiche, è necessario un quadro chiaro per famiglie e lavoratori alla luce dell’impossibilità normativa di procedere come negli anni precedenti.

Vediamo quindi con preoccupazione l’inerzia amministrativa sull’argomento e chiediamo che venga ripristinato il tavolo richiesto a settembre 2024 e che siano poste in essere soluzioni fattive che non pregiudichino gli attuali livelli occupazionali e che consentano l’esercizio del servizio in tempo per la ripresa delle attività scolastiche.

A quasi un anno dalla prima richiesta di confronto, e a due mesi dalla ripresa delle attività scolastiche, è evidente che non servono altre promesse, serve responsabilità. I lavoratori e le famiglie non possono restare ostaggio dell’inerzia amministrativa. Le soluzioni ci sono, ma vanno attuate subito quindi è ora di dare concretezza agli impegni presi, senza perdere ulteriore tempo.

Aspettare ancora significherebbe compromettere la qualità del servizio e calpestare la dignità di chi, in questi anni, ha garantito con professionalità un supporto essenziale per la città.”