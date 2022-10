L’AQUILA: SINDACO BIONDI INCONTRA COMANDANTE GDF ITALIA CENTRALE DE GENNARO

L’AQUILA – “Un incontro cordiale nel corso del quale ho illustrato al generale De Gennaro i temi principali della città con l’intenzione di consolidare per il futuro una proficua collaborazione tra istituzioni”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha ricevuto, nella sede municipale, il generale Andrea De Gennaro, comandante interregionale dell’Italia centrale della Guardia di Finanza, da cui dipendono i comandi regionali di Lazio, Sardegna, Abruzzo e Umbria, accompagnato dal comandante regionale Abruzzo, generale Gianluigi D’Alfonso.

“Un’occasione per ribadire gratitudine e apprezzamento al corpo della Guardia di Finanza per l’imponente lavoro investigativo svolto con dedizione e professionalità a tutela della comunità. Ho rivolto, inoltre, un ringraziamento particolare al generale D’Alfonso per l’impegno profuso a favore della legalità economico-finanziaria, soprattutto in questo momento delicato per il Paese, a causa della crisi generata dalla caro energia e dalla pandemia”, conclude Biondi.